Ce sont les Ferrari de Sebastian Vettel et de Kimi Raikkonen qui ont signé les meilleurs temps aujourd’hui en Malaisie. Mais on n’a pas beaucoup roulé sur le sec aujourd’hui et il faudra donc confirmer cette hiérarchie demain.

"C’est toujours un peu plus facile sur le sec, ce matin c’était plus délicat," raconte Sebastian Vettel.

"Nous n’avons pas autant roulé que ce que nous voulions cet après-midi à cause des drapeaux rouges. Ceci mis à part, tout s’est bien passé. Il y a toutefois encore des choses que nous pouvons améliorer."

"Les Red Bull semblaient très rapides ce matin avec des pneus intermédiaires sur piste mouillée. Quoi qu’il en soit, cette journée m’a semblé plutôt bonne. Nous verrons bien comment cela se passera demain," ajoute le champion allemand.

"Cela ne s’est pas trop mal passé aujourd’hui," déclare Kimi Raikkonen. "Je pense que ma voiture n’était pas trop mauvaise, mais nous n’avons pas fait de nombreux tours rapides. Je pense que nous pourrions être bien plus rapides."