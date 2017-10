Qui pourra un jour égaler Michael Schumacher et ses sept titres mondiaux ? Pour Jenson Button, Lewis Hamilton, qui devrait remporter un 4e titre cette saison, est le mieux placé pour parvenir à cet exploit.

Selon l’ancien pilote McLaren, le Kaiser reste le meilleur pilote de tous les temps, juste devant Lewis Hamilton « quand vous regardez les faits, et les stats, bien sûr. »

« Mais Lewis est meilleur en qualifications que Michael » poursuit Jenson Button. « En termes de championnats du monde, il lui reste un peu de chemin. »

« Je pense que nous pouvons honnêtement dire qu’il a une très bonne chance de gagner cette année. Et j’espère qu’il le gagnera. L’an dernier, c’était très dur pour lui, il fut très malchanceux. Cette année, la chance est de son côté et il mérite de gagner le titre. Michael est toujours le plus grand si vous regardez les résultats, mais si Lewis reste dans le sport, et s’il reste compétitif, alors, il pourrait se rapprocher des sept titres. Mais seul le temps le dira. »

Dans sa dernière autobiographie, Jenson Button avait pourtant qualifié de « bizarre » Lewis Hamilton, ou plutôt son comportement. Le Britannique pointe du doigt la presse qui aurait déformé ses propos.

« J’ai fait quelques interviews pour le lancement de mon livre, et j’ai compris pourquoi je n’aimais pas les interviews. Ils ont juste retenu ‘Lewis est bizarre’, ce que je n’ai pas exactement écrit dans le livre, je commentais notre relation, et ses développements. Et c’était toujours ainsi : nous sommes des champions du monde, dans la même équipe, nous sommes tous les deux Britanniques dans une équipe britannique. Et j’ai en fait dit qu’il y avait quelque chose en Lewis qui était étrange ou bizarre. Donc je l’ai dit un peu différemment. C’est pourquoi le livre est si important pour moi parce que ce sont mes mots, mes écrits n’y sont pas sortis hors de leur contexte pour être utilisés pour faire les gros titres. »

Cette polémique passée, Jenson Button s’est aussi exprimé sur les changements qu’il souhaiterait apporter à la F1 s’il en avait le pouvoir. Et le Britannique, en vieux briscard, a deux récentes innovations dans son viseur.

« Du point de vue du pur pilote, j’essaierais de me débarrasser du DRS. Parce que personne n’est excité quand il y a ce genre de dépassements. Vous pourriez trouver d’autres moyens de rendre les dépassements un peu plus faciles, tout en ayant un vrai combat pour conserver vos positions, pour être fier de vos dépassements. »

« Mais le gros problème, c’est probablement le son. Avec les V6 1,6 litre, le son n’est pas formidable. Je suis définitivement un vieux pilote de course quand je dis "Rappelez-vous le bon vieux temps des V10 et des V8". Mais c’était une autre époque. Le monde a changé, bien sûr, nous essayons d’être un peu plus verts, d’utiliser l’énergie électrique et hybride. Mais un vrai pilote préférera les V10 dans tous les cas. »