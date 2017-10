Jenson Button a goûté au pilotage des monoplaces de cette année à Monaco. Le pilote de réserve de McLaren est également apparu en août à Suzuka en Super GT, en courant avec l’équipe Mugen, soutenue par Honda.

Le Britannique n’est pas encore comblé par cette expérience ; il en veut plus… Souhaiterait-il même retourner en F1 ? L’hypothèse prendrait du galon si Fernando Alonso venait finalement à aller voir ailleurs…

« Est-ce que la F1 me manque ? Non, la course auto me manque. J’aurais dû arrêter la F1 un an avant. J’avais un peu cessé d’aimer le sport auto. J’ai parlé à Honda à la fin de l’an dernier et j’ai dit : est-ce que ça vous dérangerait si je prenais un peu de plaisir avec une Super GT ? Et j’ai roulé lors du Honda « Thanks Day » à la fin de l’an dernier. J’ai adoré. Et c’était juste pour mon propre plaisir. »

« Donc après cela, j’ai demandé si je pouvais faire les 1000 km de Suzuka, ils ont dit que quelque chose pourrait marcher pour moi. Donc je suis arrivé ici, complètement expérimenté en Super GT, c’est quelque chose de totalement différent, je ne l’avais jamais fait – courir dans une autre catégorie. »

« Nous n’avons pas obtenu un très bon résultat. Je pense que nous avons eu tous les problèmes possibles ! Mais à la fin, j’ai senti que j’avais retrouvé l’amour de la course. J’ai absolument adoré cette expérience. Juste après la fin de cette aventure, je voulais remonter dans la voiture et recommencer ! Cela fait un moment que j’ai ce sentiment. J’ai une grande envie de conduire à nouveau, pour être honnête. L’an prochain, je ne sais pas où je vais courir, ce peut être en Amérique, en Europe ou au Japon. Il y a quelques options, et je veux les étudier sérieusement. »

Où donc pourrait courir Jenson Button ? Le pilote anglais est en discussions avec Honda pour régler cette question. Un engagement à plein-temps est évoqué en Super GT. Mais la piste menant au Championnat IMSA WeatherTech SportsCar est aussi d’actualité.

« Je peux peut-être courir en Super GT, et bien sûr, j’adore le Japon de toute façon. Ce serait une expérience pour de moi de passer plus de temps dans ce pays ! »

En IMSA, des voitures DPI (une nouvelle génération de prototypes) peuvent courir et cette piste attire Jenson Button, qui apprécie la souplesse au niveau des réglages qu’offre cette solution technique.

« L’IMSA est vraiment une catégorie en croissance. La catégorie GT est formidable mais je ne suis pas sûr de pouvoir être dans une voiture qui puisse être dépassé par des LMP2. J’ai du mal à l’imaginer… J’aimerais courir au Mans un jour, mais je ne suis pas sûr que ce soit le moment pour le faire. »

« Je pense que la catégorie LMP2 est incroyable, il y a tant d’équipes, beaucoup de pilotes talentueux,… mais il y a les LMP1. Donc je ne sais pas, je ne peux simplement pas m’imaginer dans une voiture qui soit 20 secondes plus lente que toutes les autres. »

En F1, Jenson Button, s’il avait pu courir en début de saison, aurait tout de même été dans une McLaren plus lente que ses congénères, mais certes pas avec 20 secondes d’écart au tour !