On ne sait pas encore si Jenson Button aura la chance de piloter ou non la McLaren MCL32 à moteur Honda de cette saison mais l’ambassadeur de l’équipe de Woking est déjà certain de pouvoir piloter une Formule 1 cette saison.

McLaren a annoncé que le Britannique prendra le volant de la légendaire M23, celle qui a remporté le premier championnat du monde de McLaren en 1974, avec Emerson Fittipaldi au volant.

Cela se passera aux USA, sur le circuit de Laguna Seca, en août lors de la Monterey Motorsports Reunion, un évènement qui va rassembler plus de 550 voitures de course de légende.

Button avait déjà piloté la M23 par le passé, notamment dans le cadre du tournage du film Rush en 2013.

"C’est toujours spécial pour un pilote de se mettre au volant d’une Formule 1 avec un si glorieux passé. La M23 a écrit un chapitre significatif en Grands Prix, dans les années 70," déclare le Britannique.

En effet la M23 a disputé 80 courses entre 1973 et 1978, en remportant 16. Elle a aussi permis à McLaren d’engranger 3 titres (pilotes et constructeurs en 1974, avec Emerson Fittipaldi, et pilotes en 1976, avec James Hunt).

"C’est toujours une sensation étrange de piloter une voiture de cette époque-là," poursuit Button. "Vous êtes assis bien plus en avant dans le cockpit, et vous pouvez presque toucher les roues avant."

"Mais une fois en piste, vous comprenez rapidement ce qui a rendu la M23 si victorieuse. Elle est vraiment incroyablement facile à piloter, elle a un équilibre très solide et elle vous donne plein de sensations. Tout ce que vous lui donnez, elle vous le rend. C’est toujours très gratifiant pour un pilote."

"Je suis donc impatient de montrer cette Formule 1 aux milliers de fans qui seront présents à Monterey cet été."