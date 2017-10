Dans sa nouvelle autobiographie, Life to the Limit, Jenson Button, désormais âgé de 37 ans, revient notamment sur sa relation avec son ancien coéquipier chez McLaren, Lewis Hamilton.

L’éloge que fait Button de son compatriote (un pilote « brillant ») est contrebalancé par une série de réflexions sur le « caractère volatil » de son humeur. Jenson Button trouve même que Lewis Hamilton était parfois « un peu bizarre. »

« Il était imprévisible. Je regrette qu’en dépit de nos points communs, nous ne soyons jamais vraiment devenus amis. »

« Mais il a vraiment mûri ces dernières années, il est devenu un peu comme un homme d’État, un représentant formidable du sport » poursuit le champion du monde 2009.

« Hamilton est l’un des grands du sport. De tous les pilotes sur la grille, il est le gars qui a véritablement reçu un ‘don’. »

Jenson Button raconte pourtant que Lewis Hamilton avait quelque peu imposé sa direction à l’écurie McLaren et qu’il ne voulait laisser que peu de place à quelque coéquipier que ce soit… Rappelons que Jenson Button a signé chez McLaren en 2010, après avoir été titré avec Brawn GP.

« Personnellement, il était poli avec moi, il n’y avait pas du tout de problèmes à ce moment [quand j’ai signé chez McLaren], mais vous pouviez dire qu’il était un peu irritant. Est-ce que c’était son équipe ? Il trouvait difficile d’accepter le fait que c’était maintenant ‘notre’ équipe. Il y avait comme un manque de bonne ambiance… C’était bien de détendre un peu l’ambiance, d’apporter un peu de légèreté… Mais je ne suis pas sûr que ce fût du goût de Lewis, si je suis honnête. »

Le père de Jenson Button avait vendu un moteur pour le kart de Lewis dans sa jeunesse. McLaren a essayé de gloser sur cette belle histoire en faisant croire que ses deux pilotes étaient de grands amis…

« McLaren nous a dépeint comme des rivaux amicaux… La rivalité était réelle, mais il n’y avait pas vraiment de camaraderie » argumente Button.

« Comme personnes, nous avions beaucoup en commun. Avec notre passé commun en karting… et sans mentionner le fait que son père était un client du mien. Et contrairement à beaucoup de pilotes en F1, nous ne venions pas d’un milieu particulièrement aisé. Nous avions réussi à percer grâce au talent et en bossant dur. Quand nous passions du temps ensemble, c’était sympathique. Mais dans le même temps, il y avait beaucoup de silences extrêmement gênants, et souvent je pensais : ‘Pourquoi ce non-dit’ ? »

« Depuis, Hamilton a changé : grâce à son talent, il a travaillé dur et il est maintenant une personne plus équilibrée. »

Jenson Button a pu faire équipe avec Lewis Hamilton mais aussi avec Fernando Alonso entre 2015 et 2016. Entre l’Anglais et l’Espagnol, qui est le plus fort selon lui ?

« J’avais l’habitude de dire que Fernando était l’un des coéquipiers les plus rudes que j’ai eu à affronter, si ce n’est le plus rude, à la fois comme coéquipier et comme rival. Lewis était incroyablement rapide et pouvait sortir un tour rapide de son chapeau, juste comme ça ; lui et Ayrton Senna étaient probablement les deux gars les plus rapides sur un tour, peut-être les plus rapides de l’histoire. Mais Fernando était un pilote plus complet. Je savais, même si je le battais en qualifications, qu’il serait toujours difficile à battre en course. »

« Fernando est sympathique de l’extérieur, vraiment affable, proche de vous, mais au fond de lui, c’est un compétiteur très, très dur, qui fera tout pour vous battre. »

Désormais retiré des paddocks, Jenson Button ne roulera plus jamais en F1, et les raisons sportives n’expliquent pas entièrement à elles seules ce choix.

« On m’a proposé des volants en F1, mais je ne suis pas intéressé, même si je vais courir dans le futur ailleurs qu’en F1. Pas sans mon père. »

Le Britannique devrait être remplacé par Lando Norris comme pilote de réserve chez McLaren. Il devrait se tourner, l’an prochain, vers le Super GT ou vers l’IMSA.