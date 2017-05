Avec un seul commentaire, Jenson Button a lancé de nombreuses spéculations sur l’avenir de Stoffel Vandoorne chez McLaren.

Le Belge, qui a du mal à être dans le rythme de Fernando Alonso, n’aurait pas de contrat pour rouler l’année prochaine selon le Britannique.

"J’ai un contrat pour piloter en 2018 si nécessaire. Je crois d’ailleurs que je suis le seul pilote McLaren avec un contrat pour l’année prochaine," lance-t-il.

Button fait aussi référence au fait que Fernando Alonso n’a encore rien décidé de ce qu’il ferait en 2018, si ce n’est que l’Espagnol affirme vouloir continuer en Formule 1... dans une équipe compétitive.

Lorsqu’on lui demande si Button a conscience d’avoir semé le doute sur l’avenir de Vandoorne, il tente une réponse.

"Je ne sais pas... c’est juste mon sentiment, pas un fait. Nous verrons bien ce qui se passera. C’est une situation très difficile pour Stoffel parce que Fernando est un équipier très coriace."

"Et puis, il ne faut surtout pas oublier que les F1 de 2017 sont vraiment très différentes. Dans les années précédentes, c’était beaucoup plus facile d’arriver en F1 parce que les monoplaces étaient très similaires à celles de GP2 et GP3."

"À présent, c’est très différent. Elles ressemblent davantage à ce que j’ai connu quand j’ai commencé la F1. Les voitures étaient beaucoup plus difficiles à prendre en main, il n’était pas aisé de se familiariser avec et c’est la même chose aujourd’hui."

"Donc pour un jeune pilote qui débarque, cela prend un peu de temps. Stoffel doit se montrer fort mentalement et continuer son apprentissage."