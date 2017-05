Mark Webber n’avait pas eu des mots tendres, il y a deux semaines, lorsqu’il a commenté le retour de Jenson Button pour le Grand Prix de Monaco.

L’ancien pilote de F1 affirmait que l’Anglais ne prend pas cela au sérieux.

"Nous avons vu qu’il n’a pas fait d’essais à Bahreïn. Il ne prend pas cela au sérieux, il veut rester en Amérique, s’occuper de ses triathlons, et cela a été une surprise pour moi. Je pense que la première séance sera comme un réveil pour lui, je pense qu’il le fait en dilettante," disait-il.

"Il n’y a pas de quoi en faire une histoire," ajoutait l’Australien. "C’est un non-événement. Il sort des stands, il rencontre des problèmes de pression d’essence dans la première séance, se qualifie 17e et abandonne au 12e tour de la course. Un non-événement. Jenson est un champion du monde, il a gagné à Monaco. Il y aurait de quoi en parler s’il pouvait gagner la course, mais là il aurait simplement de la chance de marquer des points. Peu d’intérêt."

Zak Brown, le directeur de McLaren, a tenu à répondre à Webber.

"J’ai vu les commentaires de Mark. Je ne sais pas si Mark lui a parlé ou si c’est juste ses propres observations," commente l’Américain.

"Je pense que Jenson est très impatient d’être à Monaco. Il était à l’usine toute la semaine dernière, il a passé du temps dans le simulateur. Nous lui avons proposé des options. Maintenant il ne faut pas oublier qu’il connait Monaco, qu’il y a gagné, qu’il a été en F1 pendant 17 ans et qu’il n’a manqué que 5 courses depuis qu’il arrêté."

"Ce n’est pas comme si nous avions sorti un pilote de sa retraite 3 ans après !" ajoute Brown.

"Jenson a senti que c’était le meilleur moyen de se préparer. Il sait ce qu’il fait et nous avons soutenu son choix (de ne pas rouler à Bahreïn)."