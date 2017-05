Remplaçant de Fernando Alonso ce week-end, Jenson Button a avoué ne pas vouloir suivre l’Espagnol dans sa quête de la victoire aux 500 miles d’Indianapolis et reconnaît qu’il s’intéresserait nettement plus facilement aux 24 heures du Mans.

"Je n’ai jamais vraiment pensé à Indy" a-t-il avoué. "J’ai été surpris que Fernando s’y intéresse mais nous aimons tous des choses différentes, nous sommes des pilotes de course et pas seulement de F1, et nous aimons essayer d’autres sports. Pour moi, ce serait plus Le Mans, je pense que c’est une grande expérience et qu’on y vit une ambiance d’équipe unique. Mais il faut que ce soit la bonne opportunité, comme Nico a eu".

"J’aimerais essayer la NASCAR, je suis persuadé que ça serait marrant. Je suis allé voir une course cette année, Jimmie Johnson m’a invité et j’ai passé des très bons moments. J’ai adoré voir ce spectacle tel qu’il est, c’est très différent d’autres sports mécaniques, mais c’est un défi énorme. Il y a d’autres sports qui m’intéressent comme le rallycross, mais Indy n’a jamais été dans la liste pour plusieurs raisons".

Cela n’a pas empêché Button de s’intéresser aux débuts de son ancien équipier dans la discipline : "J’ai regardé lorsqu’il a piloté la voiture pour la première fois car c’est toujours intéressant de voir la réaction d’un pilote. A vrai dire, c’était surtout sa réaction à la présence des médias à ses côtés à chaque fois qu’il descendait de la voiture".

"C’est la partie que j’ai adorée regarder car on sait tous à quel point Fernando aime les médias. Sa réaction face à eux était encore meilleure que sa réaction après avoir piloté la voiture. L’attention qu’attire Indy est hallucinante, ce qui est fantastique pour le sport, et je veux simplement voir Fernando quand il reviendra".

"Bien sûr que ça m’intéresse, nous avons été équipiers pendant deux ans et j’ai couru contre lui durant de très nombreuses années. C’est intéressant de voir ce qu’il fait dans un championnat très différent, les pilotes sont très talentueux et ont de l’expérience. Ce sera intéressant de voir comment il se comportera, les qualifications ont été positives mais la course est différente. Je lui souhaite le meilleur et le plus important, qu’il fasse attention à lui" conclut un Button étonnamment paternaliste.