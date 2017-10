Les pronostics commencent à être ouverts au sujet du champion du monde de cette saison alors qu’il reste cinq courses et que Lewis Hamilton a pris la tête du championnat avec une avance conséquente. Pour l’un de ses anciens équipiers, il est quasiment certain que Vettel ne parviendra pas à rattraper le Britannique.

"Je dirais que Lewis va être champion, compte tenu de l’énorme écart" justifie Jenson Button, qui a fait équipe avec Hamilton entre 2010 et 2012. "Je sais que les choses peuvent vite changer dans ce sport mais concernant la fiabilité, ils sont très forts cette saison".

"On pourrait dire que Lewis a eu cette année la chance qu’il n’a pas eu l’an dernier, cela s’équilibre. Il a été très malchanceux l’an dernier avec la fiabilité et cette saison, les choses ont changé. C’est amusant de voir la compétition entre ces gars, je suis heureux que ça se soit produit et je pense que beaucoup de gens s’y intéressent car cela implique deux équipes".

En plus de la lutte entre Mercedes et Ferrari, Button pense que la nouvelle réglementation a fortement aidé la F1 à se rapprocher de son public. Selon lui, la discipline avait besoin de ça après plusieurs saisons de domination d’une seule équipe.

"Cette saison est très importante pour la Formule 1. L’apparence des voitures constitue un gros progrès et on a deux équipes qui se battent pour la victoire, ce qui n’a pas été le cas depuis longtemps. Je pense que la bataille entre Ferrari et Mercedes est bonne pour la discipline. Le déroulement des deux dernières courses est regrettable car il y a un gros écart au championnat mais la F1 va mieux. Elle aura besoin que trois équipes se disputent le championnat à l’avenir".