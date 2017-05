Le Grand Prix de Monaco a été l’occasion d’un retour inattendu de Jenson Button en Formule 1.

L’Anglais avait tout de suite accepté la proposition d’Eric Boullier de remplacer Fernando Alonso, parti disputer les 500 miles d’Indianapolis.

Même si cette course s’est mal terminée pour le champion du monde 2009, Button est heureux de son expérience.

"C’était bien de voir à quoi ressemblait ces nouvelles voitures... Elles sont vraiment très larges pour Monaco, comme j’ai pu le constater par moi-même avec Wehrlein. Sur un circuit comme ça, on ne peut que se faire une petite idée du défi que cela doit représenter sur des circuits plus rapides," déclare Button.

Doit-on lire entre ces lignes la volonté d’en savoir plus ?

"Ah non, cela ne m’a pas ouvert l’appétit pour en faire plus. Définitivement non. Qui sait ce qui peut se passer toutefois ? Stoffel ou Fernando pourraient être indisponibles pour d’autres raisons cette année, mais je ne leur souhaite aucun mal. Je n’ai aucun plan pour faire une autre course."

"Je ne l’exclus pas, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je sais aussi que McLaren n’a pas de plan pour bousculer une autre fois leur duo cette année."

"Donc pour moi, ce n’est définitivement pas dans mes projets de courir à nouveau en F1 cette année. Dans d’autres catégories, oui c’est possible. Mais pas en F1. J’ai maintenant mes propres occupations et je ne m’ennuie pas loin de ce sport pour le moment."