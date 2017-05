Jenson Button va participer au prochain Grand Prix, à Monaco, en remplacement de Fernando Alonso.

L’Espagnol s’est envolé hier vers les Etats-Unis pour deux semaines, afin de participer aux 500 miles d’Indianapolis.

L’Anglais, qui se prépare à l’usine de McLaren au simulateur, n’exclut pas, à l’heure actuelle, un retour en Formule 1 en 2018 !

"Pour l’instant, je pense que Monaco sera ma seule course cette année. Evidemment, si l’équipe me demande à un autre moment dans la saison de rouler, pour une raison ou une autre, je suis là pour ça. Mais je ne vais pas supplier l’équipe de me faire participer à une course parce que l’idée, derrière mon année sabbatique, c’était justement de me reposer," explique Button.

"Cependant je n’exclus rien pour la saison 2018. J’ai un contrat avec l’équipe qui me permet de courir l’année prochaine donc je ne vais pas l’exclure," ajoute-t-il.

Button pourrait ainsi reprendre du service si Fernando Alonso décidait d’aller voir ailleurs. Mais le champion du monde 2009 n’est pas obligé d’attendre cette opportunité pour piloter à nouveau, en F1 ou ailleurs.

"J’ai eu tellement de propositions pour courir cette année, c’est juste ridicule ! Ailleurs qu’en F1 et en F1. Deux équipes différentes m’ont demandé de courir. Mais cela ne m’intéresse pas."

L’une de ces deux équipes est connue : Mercedes a contacté Button pendant l’hiver, pour voir s’il pouvait remplacer Nico Rosberg.