Jenson Button était de retour aux affaires ce week-end à Monaco puisqu’il remplace Fernando Alonso parti tente sa chance à Indianapolis. Et le Britannique n’a pas manqué son retour puisqu’il a décroché la 9e place en qualification.

"C’est un week-end génial jusqu’à présent, je me suis beaucoup amusé," raconte Jenson Button. "Je ne me suis pas trop amusé en Q3, car je n’ai pas roulé pendant 10 minutes et je ne savais donc pas où étaient les limites de la voiture. Je n’étais pas à fond et c’est dommage à Monaco, mais je suis très content de cette 9e place en qualification."

Malheureusement pour lui, Jenson Button a reçu une pénalité de 15 places (changement de MGU-H et Turbo) et c’est donc de la dernière place de la grille de départ que le Britannique s’élancera demain. Cela risque d’être donc beaucoup moins amusant…

"Cette pénalité me fait mal, peu importe le nombre de courses que j’ai déjà disputées. Ils m’ont dit ça hier et j’ai encaissé le coup. C’est dommage, mais c’est la faute à Fernando (Alonso)," plaisante l’anglais.