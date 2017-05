Alors qu’il s’est éloigné des circuits depuis l’automne dernier, Jenson Button se prépare à jouer le rôle de pigiste pour McLaren à la fin du mois, à Monaco, en remplacement de Fernando Alonso qui ira disputer l’Indy 500.

Le Britannique a été appelé par l’équipe puisque son statut le plaçait en haut de la liste et n’a pas hésité une seule seconde à accepter la proposition.

« Quand la chance s’est présentée de courir à Monaco, c’était évident que j’allais la saisir » déclare Button. « Je ne veux pas courir une saison complète en Formule 1 car j’y ai fait mon temps. J’ai aimé la plupart de ma carrière mais il était temps que je fasse une pause. Revenir pour le Grand prix de Monaco est le rêve de n’importe quel pilote. Revenir pour une seule course à Monaco ravive la flamme, c’est l’effet que fait cette participation ».

Pendant que Fernando Alonso commençait ses essais en IndyCar, Button a passé la semaine à l’usine, à Woking, à travailler dans le simulateur. Il y a découvert la nouvelle voiture en détails et avoue que beaucoup de travail l’attend.

« Il y a de nouveau beaucoup à apprendre, on grimpe dans le simulateur et après cinq tours, on ressent que ça revient. Je sais toujours diriger la voiture et je sais toujours changer les vitesses, écraser les freins ou encore moduler l’accélérateur. C’est une chose qui ne nous quitte jamais » conclut le champion du monde 2009.