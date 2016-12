Fin 2009, un Jenson Button fraîchement titré au volant de la Brawn BGP01 quittait son équipe - l’actuelle Mercedes - et s’en allait garnir les rangs de McLaren aux côtés de Lewis Hamilton. Tim Goss, directeur technique au sein de l’écurie de Woking, se souvient de cette époque où certains estimaient que Button avait surtout profité d’une monoplace au-dessus du lot pour coiffer cette couronne tant convoitée.

« De nombreux commentateurs avaient estimé que c’était une erreur et que Lewis allait le dominer, mais Jenson leur a prouvé qu’ils se trompaient. Dès le début, il était assez clair qu’il pourrait être au niveau des meilleurs, et sa réputation en a grandement bénéficié. Jusque là, on avait tendance à dire qu’il avait été chanceux de se retrouver au volant de la Brawn, une voiture rapide. Et quand il est arrivé chez McLaren, il a prouvé qu’il était l’un des meilleurs pilotes au monde. »

« Avant ça, nous avions Heikki Kovalainen aux côtés de Lewis. Et ce duo était plutôt bon, parce que Heikki poussait Lewis en qualifications mais était rarement aussi rapide que lui en course et ne lui prenait donc jamais de points. Certains d’entre nous étaient déçus que Heikki s’en aille finalement, mais quand nous avons réalisé que ce serait Jenson qui viendrait le remplacer, nous sommes vraiment devenus impatients. Nous savions qu’il était excellent. »

La meilleure prestation du Britannique du temps où il était associé à Hamilton ? 2011 sans aucun doute, quand le natif du comté de Somerset avait terminé deuxième derrière Sebastian Vettel après 3 victoires et 12 podiums en cours de route.

« Il a gardé la tête froide cette saison-là, alors que Lewis s’est un peu perdu en chemin avec ses multiples pénalités. Il était toujours rapide mais a laissé filer trop de points. De son côté, Jenson répondait toujours présent et enchaînait les podiums course après course. Il était toujours là même s’il est souvent revenu de loin. La voiture était clairement à son goût et il en tirait le maximum. »