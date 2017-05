Jenson Button n’aura pas réussi un très bon Grand Prix de Monaco.

En partant depuis la voie des stands (après avoir été pénalisé de 15 places, il a choisi de changer les réglages de sa voiture, quitte à partir dernier), il n’a pu faire de miracles à l’arrière du peloton avec sa McLaren Honda.

L’Anglais a eu beaucoup de mal durant toute la course à dépasser Pascal Wehrlein. Et cela s’est terminé vers la fin de la course en un accrochage spectaculaire pour les deux hommes.

"J’ai plié ma suspension dans le contact, j’ai passé le tunnel pour aller me garer dans un endroit sûr," explique Button.

"A un moment j’ai décidé d’y aller, à l’intérieur. J’ai pensé que c’était le moment pour tenter quelque chose mais j’ai réalisé qu’il ne m’avait pas vu du tout. J’ai d’ailleurs dit à la FIA et à mon équipe qu’avec ces nouvelles voitures larges et ces ailerons arrière plus bas on voyait beaucoup moins de choses dans les rétroviseurs."

"Bref, c’était malheureusement trop tard pour stopper ma tentative de dépassement. Ce qui s’est passé est spectaculaire mais le plus important c’est que Pascal aille bien. Je n’avais jamais vu une voiture sur le côté comme ça !"

Et qu’a-t-il pensé de cette course ?

"Pas grand chose. Mais je vais dire à Fernando que la voiture est clairement en progrès. Reste le moteur..."