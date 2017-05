Jenson Button a confié à Nextgen-Auto.com à Monaco apprécier son retour pour une course mais que la Formule 1 ne lui avait pas manqué ces derniers temps.

Le Britannique, très relax dans le paddock, est toujours aussi heureux de sa décision de se mettre en retrait pour cette saison. Il se laisse toutefois une porte ouverte pour 2018.

"Pour le moment, je ne regrette pas ma décision. Pas du tout. Je pense vraiment avoir arrêté au bon moment dans ma carrière. La Formule 1 c’est beaucoup d’émotion au volant mais cela ne m’a pas manqué de ne pas piloter lors des premières courses," nous dit Button.

"J’ai apprécié de reprendre le volant jeudi parce que je sais que c’est pour une course. J’ai donc apprécié cette chance plus que lors des deux dernières années où, il ne faut pas le cacher, cela a été difficile pour McLaren et Honda."

Comment a-t-il trouvé ces nouvelles F1 ?

"Ah, je suis certain que ça doit être encore mieux avec une Ferrari ou une Mercedes en ce moment ! Mais ces voitures, même la nôtre, sont vraiment plus sympas que les précédentes. Certes, je n’ai pas roulé depuis plusieurs mois mais je m’amuse. En plus, à Monaco, on frôle les barrières et c’est encore plus excitant d’aller chercher les limites."

"Je dois vous avouer que j’ai touché les barrières deux ou trois fois jeudi. Mais sans dégâts ! Ouf !"

"Maintenant, je suis honnête avec vous, cela ne m’a pas manqué pour autant ces derniers mois. Mais, quand vous donnez à un pilote l’opportunité de piloter les meilleures voitures au monde, il ne dira jamais non. Pour l’instant c’est pour une seule course. Est-ce que je pourrais revenir en 2018 ? Tout est possible mais, pour l’instant, je n’en ressens pas le besoin. Cela pourrait changer si je m’amuse encore plus samedi et dimanche ! Qui sait ?"