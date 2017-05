Jenson Button a reconnu que son retour surprise en Formule 1, pour le Grand Prix de Monaco, a été une vraie surprise pour lui.

Le Britannique doit sa participation à la course légendaire du calendrier à la décision de Fernando Alonso de faire les 500 miles d’Indianapolis. L’Espagnol sait qu’il a plus de chances de briller sur cette unique course qu’au volant de sa McLaren au moteur Honda aussi peu puissant que fiable.

"Dans mon esprit, il n’était pas question que je pilote une Formule 1 cette année. Cela a toujours été dans mes plans de faire autre chose : des triathlons, me relaxer sur une plage, faire des plongeons dans une piscine et profiter de la vie après 17 ans de dur travail. Je ne m’attendais donc pas à être appelé à piloter mais c’est arrivé," confie Button.

L’Anglais a réfléchi... mais peu de temps.

"Bien sûr que j’ai fini par dire oui. Qui ne souhaiterait pas courir à Monaco ?"

"Je pense que ce sera aussi fantastique pour tous mes fans, qui m’ont suivi pendant tant d’années, de revoir le drapeau anglais sur mon casque de retour, lors du Grand Prix de Monaco. Je peux vous assurer : je serai prêt à 100%."