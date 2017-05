Jenson Button fait une petite pause dans son année sabbatique à la demande de son équipe, McLaren Honda : il participera, comme cela a été annoncé il y a quelques semaines, au Grand Prix de Monaco ce week-end à la place de Fernando Alonso, qui va tenter de remporter l’Indy 500.

L’Anglais est évidemment très impatient de reprendre le volant, puisqu’il le fera sans pression, et pour une seule course seulement.

"C’est un peu surréaliste de retrouver le cockpit d’une Formule 1, pour le GP de Monaco. Quand Eric Boullier m’a téléphoné pour me demander de rouler, je n’ai pas hésité une seule seconde. C’est une situation totalement unique, une grande opportunité. Je suis impatient de reprendre le volant pour l’une des courses les plus folles, imprévisibles et excitantes de l’année," commente aujourd’hui le champion du monde 2009.

"Il était évident que j’allais saisir cette chance," ajoute-t-il. "Je ne voulais pas courir en F1 toute une saison, parce que j’ai fait mon temps en F1. Il était temps de faire une pause. Alors revenir juste pour faire une course, LA course, c’est comme un rêve. Je vais pouvoir m’amuser. Abu Dhabi 2016 a vraiment marqué la fin de ma carrière. Monaco, c’est très différent, c’est juste pour une fois."

Button n’aura pas de pression mais cela ne veut pas dire qu’il ne donnera pas son maximum pour McLaren et Honda.

"Même si je n’ai pas roulé une seule fois à bord de la MCL32, je me sens bien préparé. Je connais évidemment le circuit et ses exigences. Monaco c’est toujours un défi pour tous les pilotes. Je connais la voiture grâce au simulateur et je suis en forme grâce à mes triathlons. J’ai hâte de travailler avec l’équipe à nouveau, de l’autre côté du garage cette fois et je ferai de mon mieux avec la voiture de Fernando."