S’étant uniquement préparé dans le simulateur de McLaren pour sa pige lors du Grand Prix de Monaco, Jenson Button assure qu’il se sent à même de disputer la course dans les rues de la principauté, après avoir pris la décision en consultant son entourage.

"J’ai demandé à mes chiens qui m’ont dit qu’ils pourraient faire sans moi pendant une semaine" plaisante Button. "Ma copine m’a dit que je devais faire ce que j’avais à faire et j’ai dit oui. C’était ma décision, j’aurais pu refuser si je ne voulais pas. Nous avons tous le droit de refuser car personne ne veut d’un pilote démotivé".

Le Britannique avoue toutefois que sa préparation aurait été plus rassurante s’il avait pu prendre le volant de la MCL32, en dépit de son refus de participer aux essais de Bahreïn. Il attend maintenant le test final qui sera de se glisser dans la monoplace.

"Les préparations se sont bien passées, si ce n’est que je n’ai pas piloté la voiture et essayé le nouveau règlement. Une des options possibles était de faire une demi-journée à Bahreïn, ce qui me paraissait inutile tant les deux circuits sont différents. J’ai dit à l’équipe que je pensais qu’il serait plus intéressant de passer des journées dans le simulateur et c’est ce que j’ai fait pour me familiariser".

"Il est surtout question de comprendre comment fonctionne la voiture et j’ai eu des bonnes informations sur les réglages, pour voir comment la voiture réagissait, car c’est ce qu’il faut faire dans le simulateur. La plupart des choses sont les mêmes malgré quelques changements. Je dois apprendre une certaine liste de nouveautés et surtout m’habituer à la largeur de la voiture" poursuit l’ancien champion du monde.

McLaren n’a toujours pas marqué de points lors des cinq premières manches de la saison et pourrait faire pire qu’en 2015 si elle ne signe pas un top 10 à Monaco, mais Button ne se met pas de pression supplémentaire.

"Non, je suis très détendu et j’ai hâte. C’est intéressant C’est intéressant de revenir pour une seule course et Monaco est à part. J’ai gagné ici et j’y ai vécu 17 ans, je ne ressens pas de pression".

"Je ferai de mon mieux, on veut être compétitif et tirer le maximum de la voiture, ça ne change pas. La voiture a bien fonctionné en qualifications à Barcelone, j’ai testé l’évolution dans le simulateur et c’est un vrai progrès. Si tout se passe bien nous devrions être compétitifs".