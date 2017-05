Jenson Button en a terminé de sa préparation pour le Grand Prix de Monaco qu’il va disputer ce week-end en revenant dans une Formule 1 pour la première fois depuis 2016.

Pour découvrir les nouvelles procédures et les nouvelles monoplaces, le Britannique a opté pour du temps en simulateur et avoue que s’il a hâte de prendre le volant, ses sessions virtuelles n’ont pas été de tout repos !

"Je suis ravi, c’était génial de voir la performance de Fernando à Barcelone, septième en qualifications représente un grand pas en avant" tente-t-il de se rassurer. "Il a évidemment sorti un grand tour mais cela montre le niveau de progression de l’équipe et un autre pas en avant nous attend à Monaco".

"Je n’aimais pas le ressenti avec la voiture dans le simulateur mais c’était avant les améliorations. Nous avons fait des changements de réglages et c’était nettement mieux, plus adapté à mon style. Elle est très sympa à piloter avec ces changements".

"C’est donc très positif pour moi, c’est la course idéale pour revenir et ça a été mon domicile pendant 17 ans, j’y ai gagné et j’y ai de très bons souvenirs. C’est une course où la voiture devrait bien fonctionner. J’espère que nous pourrons marquer des points, si Alonso a pu être septième à Barcelone nous devrions être à notre avantage".

Button a refusé de piloter à Bahreïn lors des essais privés disputés le mois dernier et a préféré travailler dans le simulateur pour s’adapter directement à des conditions telles qu’il les rencontrera ce week-end, non sans mal.

"J’étais dans le simulateur ce lundi matin, et c’était déjà le cas il y a deux semaines, donc les préparations se passent bien et je commence à bien comprendre les nouveaux systèmes de la voiture car ils sont très différents sur certains points. Le simulateur est assez réaliste pour que lors d’un choc contre le rail, on lâche le volant et on ferme les yeux".

"Je suis aussi tombé deux fois dans la piscine, j’espère que ça n’arrivera pas" révèle-t-il avec amusement. "Vous voyez la montée après le premier virage ? J’en suis tombé sur la droite et j’ai fait un tonneau, je n’avais jamais fait de tonneau avant ! Heureusement, l’impact n’est pas aussi fort qu’en vrai, mais on prend une belle secousse".