Martin Brundle, ancien pilote de Formule 1 aujourd’hui consultant pour Sky Sports, a révélé qu’il avait souffert d’une crise cardiaque au moment de l’arrivée du Grand Prix de Monaco l’année dernière.

Le Britannique, âgé de 57 ans, a dû passer au plus vite de sa cabine de commentateur au pied du podium du Grand Prix, pour l’interview des trois pilotes après l’arrivée.

C’est lors de ce jogging qu’il a senti que quelque chose n’allait pas.

"J’ai eu une petite crise cardiaque en courant vers le podium de Monaco," révèle Brundle au salon Autosport International.

Il a pu mener les interviews à bien mais a dû manquer le Canada pour se faire poser un stent cardiaque.

Cela n’a pas empêché Brundle de reprendre le volant deux semaines après au Mans.

"J’avais mal dans ma poitrine après l’opération mais j’adore Le Mans et je ne voulais pas manquer cette course. Et je la ferai encore cette année si j’en ai la chance."