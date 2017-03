Ancien pilote McLaren et consultant pour Sky F1, Martin Brundle est l’un des mieux placés du paddock pour évaluer la crise en cours entre l’écurie anglaise et Honda. On sait que Woking évalue sérieusement ses options et pourrait décider d’abandonner le motoriste japonais pour revenir à une propulsion Mercedes, si la situation n’évolue pas favorablement. Cependant Martin Brundle insiste sur un point précis : McLaren est davantage prisonnier que Honda…

« Ils ne peuvent abandonner Honda, à moins que Honda ne se retire et laisse un gros chèque à McLaren, comme ils l’ont fait avec Brawn. Mais ils sont largement intégrés financièrement et techniquement à McLaren. »

Le choix de quitter Honda ne serait néanmoins pas sans conséquences financières pour McLaren. Ce partenariat rapporte 100 millions de dollars par an à l’écurie, et Honda paierait même la moitié des salaires des pilotes.

Voici pour l’aspect financier. Quant à l’aspect sportif… Martin Brundle pense-t-il que Honda peut redresser la barre sur le plan de la fiabilité comme de la performance ?

« J’ai l’impression que ce ne sera pas facile de régler cela. Les premières courses pourraient être un peu douloureuses avant que les problèmes ne soient réglés. Je ne vois rien d’autre dans l’équipe qu’une attitude un peu morne pour le moment. Il y a quelques grands incendies à éteindre. »

Pour cette première course de la saison, c’est entendu, McLaren aura du mal à doubler en ligne droite avec un déficit de puissance estimé à 30 km/h. Mais la tâche ne sera pas non plus facile pour les autres écuries en raison du nouveau règlement, qui a considérablement augmenté l’appui.

« Les objectifs étaient de rendre les voitures plus rapides et cet objectif a été accompli, non ? Mais est-ce que cela rendra les courses meilleures ? C’est à voir. Espérons-le. Verstappen disait que suivre les autres voitures semblait à peu près se faire dans les mêmes conditions pour lui. Barcelone est horrible pour cela dans tous les cas, donc je pense que nous ne le saurons qu’en se rendant sur différentes pistes. »

« Mais si la voiture de devant produit plus d’appui et plus de traînée, et si vous avez un plus gros aileron avant, alors, le bon sens me dit que cela vous affectera probablement. Mais nous verrons. Les voitures produisent plus d’aspiration en ligne droite de toute façon donc nous pourrions avoir un peu plus de dépassements. »

« Quand nous verrons des dépassements cette année, je pense que ce seront des manœuvres plus propres », a enfin prédit Martin Brundle.