Martin Brundle continue d’arpenter les circuits en tant que journaliste, plus de 20 ans après avoir arrêté de piloter en Formule 1. Pour lui, les voitures qui s’apprêtent à prendre la piste seront des monstres, très difficiles et très violentes à piloter.

"Ce sera très différent, leur pilotage sera brutal" explique Brundle au salon Autosport International.

"En théorie, je pense que nous faisons mauvaise route puisqu’on lit ici et là que certains virages seront requalifiés en lignes droites. Je me souviens avoir piloté la Red Bull avec son diffuseur soufflé, elle ne bougeait pas trop en virage et on passait facilement à fond".

L’adhérence supplémentaire et la qualité des moteurs actuels laissent penser à l’ancien pilote que le nouveau règlement n’offrira pas forcément plus de spectacle : "Avec la quantité de puissance et de couple des voitures actuelles, bien que leur son ne soit pas exaltant, ce sont déjà des voitures incroyables à piloter. J’ai piloté la Mercedes, la Force India et la Ferrari, la quantité de puissance est infinie".

"En mettant ça avec une voiture qui a plus d’appui et des pneus 25% plus larges, sur un ensemble qui gagne 11% en largeur, ce sera monstrueux à piloter. Nous verrons si ça améliore la qualité du spectacle ou non. Les distances de freinage seront plus courtes, car l’adhérence supplémentaire signifiera qu’ils pourront freiner quatre ou cinq mètres plus tard. Il y aura donc moins d’opportunités de dépasser au freinage. La clé sera de savoir s’ils peuvent se suivre de près, et ce sera la réponse pour savoir si les nouvelles règles fonctionneront" conclut-il.