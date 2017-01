Alors que Mercedes a enfin confirmé Valtteri Bottas en tant que remplaçant de Nico Rosberg, Martin Brundle, ancien pilote de F1 aujourd’hui consultant pour la télévision britannique, admet qu’il est encore abasourdi par le choix qu’a fait l’Allemand il y a un mois et demi : se retirer alors qu’il venait d’atteindre les sommets.

"J’admire Nico pour son courage et sa conviction. C’est très brave mais cela me laisse encore sans voix," dit-il.

"Où est la passion et l’implication ? L’envie de montrer aux autres que vous êtes vraiment le meilleur ? Avec la meilleure voiture et la meilleure équipe en plus. La plupart des pilotes aurait tout donné pour être à sa place, ne serait-ce qu’une saison."

"Quand on est au sommet, il faut en profiter et ne pas s’échapper par la première sortie de secours. J’avoue que je ne comprends toujours pas même si je respecte totalement son choix."

Beaucoup disent que Rosberg a beaucoup souffert, mentalement, face à Lewis Hamilton. L’Allemand a lui-même reconnu que cette saison 2016 a été dure. Comment va s’en sortir Bottas ?

"Mercedes risque d’être affectée par cette décision de Nico pendant une ou deux saisons. On verra ce qui se passe à la fin 2017, avec beaucoup de très bons pilotes qui arrivent en fin de contrat comme Vettel et Alonso."

"Nous savons que Valtteri a la vitesse mais se battre pour des victoires, des titres, face à Lewis Hamilton ? C’est autre chose. Je pense qu’il a les capacités pour y arriver mais Lewis ne se laissera pas impressionner. Lewis est du genre à accepter n’importe qui et penser qu’il va aller plus vite et les détruire. Cependant je ne suis pas certain qu’il serait si sûr de lui face à un Vettel ou un Alonso."