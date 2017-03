Alors que depuis la fin des essais de Barcelone les spéculations vont bon train sur la hiérarchie de ce début de saison, Martin Brundle s´est également prêté au jeu, en observant attentivement ce qui s´est passé sur le circuit de Catalunya.

Pour l´ancien pilote de Formule 1, la tendance est plus claire que pour d´autres observateurs qui placent Ferrari devant.

« Je ne doute pas un seul instant que Mercedes est la plus rapide et puisse gagner les premières courses » affirme le Britannique. « Mais ce qui va être décisif pour le championnat, c´est la course vertigineuse au développement. Ce qui me procure le plus de joie, c´est que Ferrari semble avoir une super performance de base. »

« Selon moi, les tests hivernaux n´ont pas apporté LA réponse, c´est-à-dire savoir si la performance de Ferrari suffit pour être au niveau de Mercedes ou presque. Mais les Italiens ne sont pas loin, c´est assez clair. »

Côté pilotes, Brundle pense que Lewis Hamilton va dominer son équipier, rien de moins. Même si Brundle a bien conscience de certains côtés du triple champion du monde qui le desservent.

« Lewis Hamilton souffre encore d´avoir perdu le titre 2016 face à Rosberg. Lorsqu´il est à fond dedans, j´estime alors qu´il est imbattable, il l´a prouvé ces dernières années. Mais, justement, il n´est pas toujours à fond. Cette année il semble l´être. Il va dominer Bottas. »

« Lewis va se dire - ce Bottas n´a jamais gagné de Grand Prix, et il n´a pas la moindre idée de comment se passe une lutte pour le titre. Il ignore comment gérer une telle pression - Attention, Lewis ne va sûrement pas faire l´erreur de sous-estimer Bottas. Mais il sait qu´il pilote pour la meilleure écurie, qu´il s´assied dans ce qui est encore peut-être la meilleure voiture, et que son coéquipier se trouve dans une phase d´apprentissage très rapide. »

« Lorsque tu pilotes pour une équipe de milieu de peloton, et que tu livres des performances qui ne sont pas terribles, alors cela ne retient l´attention de personne. Mais lorsque tu te retrouves dans une voiture qui peut remporter le championnat, et que tu fais quelque chose de moins bon, alors là, tout le monde le remarque. De telles situations sont étrangères à Bottas. Hamilton va bien gérer ça. Très bien même. »