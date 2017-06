La communication semble devenue difficile entre McLaren et Honda.

Dans le paddock de Montréal, les deux parties parlent très peu, comme si le divorce semblait maintenant inévitable. Yusuke Hasegawa continue à dire que le moteur progresse, ce qui a valu un très sévère "non" de la part de Fernando Alonso.

Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, reconnait une frustration grandissante au point de qualifier la situation actuelle d’inacceptable.

"Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de choses à dire qui n’ont pas été déjà dites, comme chacun le sait, cela fait maintenant quelques années que la situation est mauvaise chez McLaren," confie Brown à Montréal.

"Cette année, il était nécessaire de faire un grand pas en avant. La saison n’est certes pas terminée pour le moment, mais en regardant notre position aujourd’hui, il est clair que nous avons régressé. Nous avons notre plus mauvais début de saison en Formule 1 jamais effectué, c’est inacceptable et il faut que les choses changent."

"Les choses doivent changer rapidement et nous n’aborderons pas en 2018 dans la même situation dans laquelle nous sommes à présent. Ou nous n’irons pas en 2018 avec Honda avec autre chose que des améliorations de performances qui auront été prouvées et validées."

Le discours est clair et net, Brown veut des preuves. Comme Alonso, Boullier et le reste de l’équipe. Le beau projet McLaren Honda, le "partenariat" semble avoir trouvé ses limites.

"Je pense que cela devient une décision commerciale," admet Brown.

"Aussi sympa que le contrat avec Honda puisse être, et je suis certain qu’il y a beaucoup d’équipes qui adoreraient avoir cette relation contractuelle avec leur motoriste, à la fin, vous commencez à perdre beaucoup d’argent de la part de la FOM, comme cela a été rendu public. Et nous avons perdu des sponsors qui sont allés vers d’autres écuries."

"Il n’y a pas de date exacte qui a été fixée mais je pense qu’on peut dire qu’au moment de la pause estivale nous saurons parce qu’il faut avancer dans le planning pour 2018. A ce moment nous allons prendre des décisions pour que McLaren revienne en tête de peloton. Le plan est toujours de réaliser cela avec Honda si c’est possible."