Zak Brown est non seulement le nouveau directeur exécutif de McLaren, mais encore un spécialiste de marketing. A l’heure où la F1 connaît une nouvelle ère avec l’arrivée de Liberty Media, les idées fusent de toute part pour rendre plus visible la reine des compétitions dans le sport automobile. Quelle serait la contribution de Zak Brown à ce concours d’intelligence ?

« Je ne vais pas vous révéler toute ma stratégie marketing ! Les équipes de F1 gardent leurs secrets commerciaux et marketing, aussi précieusement que leurs dossiers confidentiels concertant l’ingénierie ou la technologie, et à raison. »

Zak Brown nous livre cependant une de ses pistes, évoquée encore par Chase Carey, le nouveau patron de la F1 : lancer une offensive sur le digital pour renforcer l’engagement des fans.

« Sans les fans, sans les gens assis dans les tribunes ou sur leurs canapés, devant leurs télévisions, et avec l’iPad ou l’iPhone dans une main, comme on le voit de plus en plus de nos jours, la F1 ne pourrait exister. Il est crucial que nous nous en rappelions. »

« Le plus grand changement dans le marketing du sport, ces précédentes années, a été l’arrivée, la diffusion et l’adoption par les fans des médias sociaux et digitaux. Les plateformes digitales et sociales de McLaren sont fournies, populaires, et ont du succès. Nous avons presque 7 millions de followers sur les réseaux sociaux maintenant. Je suis moi-même actif sur les réseaux sociaux, comme Eric [Boullier], et Fernando et Stoffel. C’est important, et c’est aussi amusant. »

« Les fans de McLaren sont les meilleurs du monde, je le crois vraiment. Ces dernières saisons ont été un peu décevantes pour eux. J’en ai conscience. Mais leur loyauté n’a jamais été mise en défaut. Et, devinez quoi, nous sommes conscients de cette loyauté. La semaine dernière, nous avons invité 24 ‘super-fans’ de McLaren, si je peux les appeler ainsi, au McLaren Technology Centre, et j’ai rencontré chacun d’entre-eux. Je les suis tous sur Twitter aussi maintenant. Ils ont aussi rencontré Stoffel, et chacun d’entre-eux a pu parcourir le circuit de Monaco dans une version démo de notre simulateur. Stoffel a été bien sûr le plus rapide, comme vous pouviez vous y attendre, mais certains d’entre-eux étaient assez rapides également. Nous avons vraiment apprécié de les accueillir. Nous le ferons à nouveau. »