McLaren a officialisé hier la prolongation de contrat de Fernando Alonso pour la saison prochaine. Un tel accord était attendu de longue date et Zak Brown le qualifie de « très, très important pour le futur de McLaren ».

Cela veut-il dire que McLaren est désormais atteinte d’une Alonso-dépendance selon Brown ? Quoi qu’il en soit, le directeur exécutif de l’écurie de Woking inscrit cette décision dans le moyen terme.

« Bien sûr, ces dernières années ont été un gros défi pour nous, et ce que vous voulez, c’est avoir la meilleure équipe et les meilleures pilotes au monde. Nous avons procédé à beaucoup de changements et l’un d’eux, très important, a été annoncé il y a peu [l’accord McLaren-Renault], et nous avons aussi prolongé Stoffel Vandoorne et, comme on le sait bien, nous voulions conserver Fernando dans notre famille, et nous l’avons fait. Je suis très heureux. »

Zak Brown confirme que McLaren aurait sans doute grandement souffert de la perte de Fernando Alonso, mais assure que l’écurie n’a cédé à aucun ultimatum.

« Si nous avions perdu Fernando, ç’aurait été une grosse claque, oui. C’est pourquoi nous avons été très proactifs dans notre désir de conserver Fernando, c’est pourquoi nous l’avons clamé haut et fort. Je suis donc très heureux du dénouement. Je sais qu’on a fait beaucoup de commentaires sur Fernando et sur notre motoriste, mais nous n’avons fait que parler du désir de Fernando d’être compétitif. Et nos intérêts étaient alignés. »

« Il n’y a eu aucun ultimatum, si ce n’est celui-ci : Fernando voulait une voiture pour se battre à l’avant, et nous partageons ce but. »