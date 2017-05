Fernando Alonso n’a pas caché en conférence de presse, en Espagne, son désir d’aller voir ailleurs en 2018 – si McLaren ne montrait pas de francs signes de progrès d’ici l’été. Le pilote espagnol s’est ainsi dit « très ouvert » à des discussions avec d’autres écuries en septembre, s’il trouvait l’opportunité d’aller dans une équipe capable de jouer des victoires.

McLaren a donc commencé une course contre la montre pour tenter de retenir son pilote numéro 1. Zak Brown, le directeur exécutif, est conscient de l’ampleur de sa tâche, mais n’abdique pas pour autant.

« Je comprends totalement son point de vue. Il est un double champion du monde qui veut gagner un troisième titre, et ce sera possible seulement dans une voiture qui peut gagner. Comme il l’a dit, il adorerait rester chez McLaren, et nous lui apportons un environnement formidable. Il apprécie vraiment d’être ici, mais nous devons lui donner une voiture capable de gagner. »

« C’est difficile de savoir quand ce sera le cas. Mais nous avons déjà conçu de nombreuses voitures gagnantes. Nous avons aussi vu d’autres moteurs faire des progrès significatifs durant la saison. Si vous regardez la situation de Renault il y a deux ans, et si vous voyez où ils ont commencé et où ils ont fini… »

Tout se jouera vraisemblablement en septembre pour Fernando Alonso.

« Il va attendre jusqu’à la fin de la pause estivale, nous sommes vraiment tombés d’accord là-dessus » confirme Zak Brown.

« Je pense que tout ce que nous pouvons faire pour le moment, en attendant qu’il soit prêt à prendre sa décision, c’est de continuer à travailler. Il nous faut essayer de démontrer que nous serons capables de viser la victoire l’an prochain. »

McLaren est pour le moment la seule équipe du plateau à ne pas être rentrée dans le top 10. Viser la victoire en partant de cette situation semble être un objectif très ambitieux pour Zak Brown, mais le directeur exécutif de McLaren a-t-il vraiment le choix ?