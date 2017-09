Le directeur exécutif de McLaren, Zak Brown, est convaincu que Lando Norris est à présent prêt à faire le grand saut qui le mènera en Formule 1, mais il ne veut pas précipiter son évolution.

Norris, qui est âgé de 17 ans, a rejoint le programme junior de McLaren en début d’année, et a beaucoup apprécié son premier test F1 qu’il a effectué le mois dernier en Hongrie, lors duquel il a impressionné le paddock en affichant une belle pointe de vitesse.

Le jeune Britannique mène actuellement le championnat européen de Formule 3, et il semble être une des futures stars de la F1.

Mais malgré la certitude que Norris soit déjà prêt pour aller en Formule 1, Brown ne se montre pas très enclin à le laisser intégrer trop tôt la catégorie reine. L’équipe prévoit de lui faire disputer le championnat de Formule 2 l’année prochaine.

"Aucune équipe n’a demandé à ce qu’on le prête pour la F1 en 2018. Notre plan actuel est de le mettre en Formule 2," nous confirme Brown.

"Je suis certain qu’il est assez rapide pour être en Formule 1, mais il faut s’assurer de ne pas précipiter les choses et de lui donner assez d’expérience. Il est sans aucun doute notre star du futur et je ne pense pas que nous allons le placer dans une autre écurie de Formule 1."

En plus de Norris, McLaren a dans les rangs de son programme junior Nyck de Vries, qui roule actuellement en F2. Brown s’est montré heureux du travail fourni par de Vries au sein de l’équipe, mais a laissé entendre qu’une décision concernant son futur sera prise dans les semaines à venir.

"Il effectue beaucoup de travail en simulateur pour nous et il le fait extrêmement bien. Nous n’avons pas encore pris pour l’instant de décision pour notre programme junior pour l’an prochain."

"Nous signerons probablement Lando, Nyck aussi, mais c’est une chose sur laquelle Eric Boullier travaille en ce moment. Nous allons avoir quelques réunions ce mois-ci et c’est alors ensuite à Eric de dire quelle direction le programme junior doit prendre."