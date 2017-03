Les difficultés de Honda continuent à handicaper McLaren pour la troisième saison de leur collaboration. Si Eric Boullier a pratiqué la langue de bois durant les deux premières années, le Français avait durci le ton après les essais de Barcelone. Désireuse de continuer la progression entrevue en 2016, l’association McLaren-Honda avait décidé de créer un nouveau moteur, mieux intégré dans la monoplace, mais ce sont surtout un manque de fiabilité et de performance qui en sont ressortis.

Zak Brown, nouveau directeur de l’équipe, préfère jouer la patience et assure que le retard accumulé peut être rattrapé rapidement. Il donne sa confiance à Honda et assure que même si l’équipe est loin des résultats attendus, la situation n’est pas désespérée.

« La quantité de problèmes rencontrés en Espagne n’avait pas pu être anticipée » reconnaît-il. « Nous savons que Honda avait pris des risques en redessinant le moteur, comme l’avait dit Hasegawa. Nous travaillons sans cesse, ce serait une erreur de penser que nous ne faisons rien. Nous sommes souvent à Sakura, Eric s’y rend quasiment chaque semaine ».

« Ce sont des choses qui arrivent dans un sport aussi difficile. Mercedes, Ferrari et Renault ont une grande avance sur Honda. Ils ont pris des risques également en revoyant l’architecture de leurs moteurs. Je me rappelle que Renault avait eu de gros problèmes il y a quelques années et qu’ils avaient affiché une courbe de progression impressionnante durant la saison. Nous pouvons et devons le faire aussi ».

Malgré les difficultés qui se présentent à l’équipe anglaise depuis de nombreuses années, Brown assure que les employés de l’équipe ne baissent pas les bras ni la tête et que le passé de l’équipe est toujours à l’esprit de chacun. L’objectif est évidemment de redonner à McLaren sa noblesse passée, et de rappeler que l’association avec Honda fut synonyme, à une époque, de succès.

« Ce n’est pas difficile de garder tout le monde motivé » poursuit Brown. « J’ai été agréablement surpris, enfin pas surpris à proprement parler mais heureux de voir comment l’équipe réagit. De telles difficultés parasitent parfois le travail mais ce n’est pas le cas chez nous, je n’ai vu que des personnes désireuses de régler les problèmes que nous rencontrons ».

« On voit dans le garage que l’ambiance ne change pas en dépit des événements positifs ou négatifs et c’est parce qu’on est une équipe championne du monde. C’est assez facile de rester soudés. Fernando et Stoffel sont évidemment frustrés que nous ne soyons pas plus compétitifs, nous le comprenons et nous partageons cette frustration, mais nous n’allons pas abandonner. Nous voulons juste progresser ».

Pour le nouveau directeur de McLaren, les relations avec Honda sont toujours bonnes malgré les difficultés rencontrées et le conflit qui pourrait en découler. Fernando Alonso a publiquement exprimé son énervement envers son motoriste mais Brown calme le jeu.

« Toutes nos conversations avec eux ont été à propos de la manière de se sortir de cette situation, donc c’est une relation très saine. Je suis allé deux fois au Japon, nous sommes quotidiennement en contact avec eux et nous travaillons sans relâche, nous sommes liés par un contrat à long terme. Ils sont très motivés à nous aider et c’est le sujet de toutes nos conversations » conclut-il.