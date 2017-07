L’avenir du Grand Prix de Grande Bretagne et surtout celui du circuit de Silverstone semble plus que jamais dans une situation difficile, si bien qu’il est envisagé d’activer la clause de retrait qui les lient à la F1 pour pouvoir renégocier les termes de cet accord.

Zak Brown a une idée différente pour rendre l’événement pérenne.

"Mon opinion est que Liberty devrait acheter Silverstone" lance le directeur de McLaren. "Un peu comme en NFL (la ligue de football américain), qui est un sport à succès, où ils possèdent leur propre superbowl qui bouge au fil des ans. Silverstone est un circuit génial et je compatis avec eux sur le fait qu’ils n’arrivent pas à produire un revenu suffisant. Soit on crée des revenus supplémentaires, soit on revoit l’accord".

"On pourrait en faire un haut lieu de la Formule 1, avec des écoles de pilotage et des événements de e-sport. Si l’on possède le lieu, il y a plein d’activités à lui associer. On pourrait y faire des essais plutôt qu’aller à Barcelone pendant huit jours l’hiver, et les ouvrir aux fans. Je pense que ce serait un achat intéressant".

Le directeur de McLaren, qui était un temps pressenti pour un rôle à la tête de la F1, n’aura pas son mot à dire sur le sujet mais avoue en avoir parlé aux dirigeants de la discipline.

"Je leur ai formulé mon opinion à ce sujet. Ils écoutent, ils vous disent rapidement s’ils ne sont pas d’accord et ils n’ont pas été contre l’idée de base. Mais je ne veux pas mettre les mots dans leur bouche, la bonne chose avec Liberty est que l’on peut partager une opinion, leur faire connaître et les voir la valider ou non. C’est facile pour moi de simplement leur dire d’aller l’acheter" conclut Brown.