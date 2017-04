Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, a été un homme très sollicité lors de la conférence de presse des dirigeants d’écurie, ce vendredi, à Bahreïn. Le spécialiste de marketing a tout d’abord été invité à réagir à la nouvelle du jour, qui est plutôt une confirmation qu’une surprise : Jenson Button remplacera bien Fernando Alonso à Monaco.

« Jenson était le premier choix évident mais nous devions nous assurer qu’il le voulait, puisqu’il habite maintenant aux Etats-Unis. Et il a été d’accord dès que nous l’avons contacté. Je pense que c’est formidable pour notre équipe de remplacer un champion du monde par un autre pour Monaco. Jenson a pas mal d’expérience à Monaco, il adore le circuit, donc c’est bon pour nous et pour le sport. »

Rien de tel ne serait arrivé si Fernando Alonso n’avait pas été autorisé à courir les 500 Miles d’Indianapolis. Qu’est-ce qui a conduit Zak Brown à prendre une telle décision, si inattendue ?

« C’est arrivé très rapidement. (…) Et quand cette opportunité s’est présentée, ça a vraiment commencé comme une blague entre Fernando et moi. J’étais un peu sérieux en fait, mais je n’étais pas sûr qu’il le serait. C’était avant l’Australie. Nous avons ensuite eu un petit-déjeuner avec Honda et Fernando leur a fait part de son désir de courir à Indianapolis et d’essayer finalement de gagner la triple couronne. A ce moment, il était sérieux, mais il ne pensait pas à l’année 2017. (…) Et finalement, après s’être assuré qu’il n’y aurait aucune fuite dans les médias - et ce n’est pas arrivé - nous avons été capables de tout mettre ensemble. Nous sommes allés devant le comité exécutif et avons vérifié avec Eric Boullier, pour voir ce qu’il pensait. Le comité exécutif a ensuite donné sa bénédiction. »

McLaren n’est pas qu’une équipe de Formule 1 et Zak Brown compte bien s’inscrire dans l’histoire de l’écurie fondée par Bruce. Zak Brown pense-t-il d’ailleurs à impliquer McLaren dans d’autres championnats ?

« Nous avons gagné trois fois Indianapolis, nous avons gagné Le Mans, nous construisons désormais des batteries pour la Formule E et la marque McLaren court dans les quatre coins du monde, dans toutes sortes de différentes formules. Et comme l’a dit le comité exécutif, si nous pouvons gagner, si c’est commercialement viable et si cela colle avec l’esprit de la marque McLaren, alors, comme nous sommes des compétiteurs, nous le ferons. »

Selon Zak Brown, la présence de Fernando Alonso va aussi être bénéfique à l’image de la F1 outre-Atlantique.

« Je pense que vous cela va vraiment créer beaucoup d’intérêt pour la F1 parce que cela va faire les gros titres : un pilote de F1, une équipe de F1... D’un autre côté, c’est aussi bien sûr formidable pour Indianapolis. Je pense que la dernière fois qu’il y a eu autant de ramdam, c’était quand Nigel Mansell est venu à Indianapolis, quand il avait gagné le championnat avec Williams. C’est formidable. C’est vraiment un truc pour les vrais pilotes de course, ce qui arrivait tout le temps, par le passé, à des gars comme Jackie Stewart, Mario Andretti… »

Cette décision n’a néanmoins pas plu à Christian Horner. Le directeur de Red Bull pense que le temps d’adaptation proposé à Alonso est bien trop court. Il a même traité de cinglés l’Espagnol comme Zak Brown. Ce dernier réagira-t-il avec la même véhémence dans ses propos ?

« Fernando n’est pas effrayé. Oui, il ne va pas avoir d’essais, ni de tests. Il étudie Indianapolis. Ce sera bien sûr un défi mais il veut un défi. Un rookie a gagné là-bas l’an dernier (Alexander Rossi, ndlr). Nous n’avons aucune attente. Il aura une voiture capable de rouler à l’avant. Il sera extrêmement bien préparé et je pense qu’il proposera du bon spectacle. Il est très intelligent et c’est ce dont vous avez besoin à Indianapolis. Donc oui, je pense qu’il sera bon. Tout le monde va regarder cette course. »