Zak Brown, le directeur de McLaren, a admis que la relation entre son équipe et Honda entrait dans une phase cruciale : la question est de savoir si le motoriste japonais va avoir les ressources pour redresser la barre d’ici la fin de la saison afin de garantir un avenir compétitif à ce duo. Si cela n’est pas possible, un divorce sera certainement étudié...

"Je ne veux pas étaler pour le moment quelles sont nos options. La première option, celle qui a notre préférence, c’est de gagner le championnat du monde avec Honda," explique l’Américain.

"Mais, à un un moment, il faudra prendre une décision quant à savoir si c’est possible. Nous avons évidemment des inquiétudes sérieuses."

"Ne pas avoir d’évolutions moteur, ou des évolutions moteur qui ne sont pas au niveau que l’on nous avait promis, vous pouvez encaisser cela un certain temps. Et nous sommes proches de notre limite."

Pour Brown, une décision quant à l’avenir sera prise à l’issue des trois prochains mois.

"Nous allons nous forger une opinion pendant ce temps, beaucoup de choses vont entrer en ligne de compte et nous sommes maintenant dans cette période de 90 jours où, à la fin de la route, il y a une bifurcation. Faut-il la prendre ou non ?"

Le directeur de McLaren ne souhaite pas non plus être trop alarmiste même si...

"Honda travaille très dur... mais ils semblent un peu perdus. Ils viennent de nous annoncer que nous n’aurons pas l’évolution moteur au Canada. Et nous n’avons pas de date précise pour cette évolution, ce qui est inquiétant parce que nous souffrons et nous ne pouvons attendre de manière indéfinie."

"Nous attendons avec impatience cette évolution, comme nos pilotes. C’est évidemment une grosse déception de voir qu’elle ne vient pas. Ce n’est pas un manque d’efforts de leur part mais ils ont du mal à tout mettre ensemble."

"Le comité exécutif de McLaren nous a maintenant donné l’ordre de marche. Nous n’aurons plus une autre année comme ça."

Brown conclut sur le fait que cette situation a des répercussions importantes sur McLaren.

"Il y a des impacts sur l’argent perçu via la FOM, via la perte de sponsors. Les pertes sur les bénéfices commerciaux commencent à être plus importants que ce que Honda nous verse. Quand il s’agit de faire les comptes, il n’y a plus le bénéfice que ce partenariat est censé nous apporter."