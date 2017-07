Lando Norris est un des jeunes pilotes de McLaren et il continue à surprendre Zak Brown, le directeur exécutif, qui affirme voir en lui "un futur champion du monde de F1".

Un retour sur son parcours s’impose. Sacré champion d’Europe de karting en 2013, Norris est sacré champion du monde de karting en 2014, devenant le plus jeune champion de la discipline. Il passe à la monoplace cette même année, et termine troisième de la Formule Ginetta Junior, et meilleur débutant. En 2015, il remporte la MSA Formula, et remporte une victoire en Formule 4 allemande.

L’an dernier, il domine et est sacré champion du Toyota Racing Series et remporte le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Il domine l’Eurocup Formula Renault 2.0 et la Formula Renault 2.0 Northern European Cup également cette même année. Et cette année il court pour Carlin Motorsport dans le championnat d’Europe de Formule 3, dans le cadre du programme de jeunes pilotes de McLaren Racing.

A mi-saison, celui qui aura 18 ans en novembre occupe la 3e place provisoire du championnat de F3.

"C’est impressionnant pour une première année. Lando semble aussi doué naturellement que n’importe quel très bon pilote que j’ai pu voir. Et je pense que mon point de vue est partagé par beaucoup d’observateurs," commente Brown.

"Lando est un garçon très concentré sur la compétition, qui a la tête sur les épaules. Il a, selon moi, vraiment l’étoffe d’un champion du monde de F1. Nous sommes donc heureux de l’avoir dans notre programme, de voir qu’il signe de bons résultats en F3."

Pas question pour autant de précipiter Norris en F1 comme Max Verstappen ou Lance Stroll.

"Il a un très bon avenir chez McLaren mais nous ne sommes pas pressés de le mettre dans une Formule 1. Cette mode des pilotes de 16, 17 ou 18 ans en F1... il n’y a pas si longtemps on pensait déjà que 20 ans c’était jeune. Alors nous n’allons pas le pousser absolument en F1. Il est très bon, nous sommes très heureux de l’avoir et nous allons faire en sorte qu’il ait la meilleure préparation possible."