Nouveau directeur exécutif de McLaren, et homme de médias et de marketing, Zak Brown pense, comme les futurs nouveaux propriétaires de la discipline, Liberty Media, que la F1 devrait davantage se tourner vers le marché américain.

« Je pense que la F1 peut devenir quelque chose de grand en Amérique du Nord » a-t-il ainsi confié à la télévision états-unienne.

Pour percer sur le marché, il n’y a pas de mystère pour Zak Brown. « Nous avons besoin d’une seconde course » en Amérique du Nord, a-t-il précisé. Actuellement, la F1 ne se rend qu’une fois par an chez l’Oncle Sam, dans la capitale du Texas, Austin.

L’ajout d’une deuxième course au calendrier est ainsi la solution la plus logique dans la situation actuelle.

« La couverture télévisuelle est bonne, l’arrivée d’Haas [une écurie américaine] est une bonne chose. Un pilote américain serait sympathique mais je ne pense pas qu’il y en ait un qui soit prêt dans le coin. Une deuxième course et un meilleur travail de promotion du sport de la part des équipes seraient bienvenus. Nous avons besoin d’un peu de stabilité et d’une date équitable, respectant la date d’Austin. Mais nous avons besoin d’une seconde course. »

Précisons que Zak Brown pense que cette course pourrait être tout aussi bien organisée « en Amérique du Nord ». Mais le Canada dispose déjà d’un Grand Prix (à Montréal) et le marché américain est de toute façon bien plus important pour la F1…