Fernando Alonso s’est épanché sur sa situation hier lors de la journée des médias à Barcelone, expliquant à la fois qu’il avait besoin de piloter une voiture capable de gagner des courses, mais également qu’il se donnait jusqu’à l’automne pour savoir s’il prolongeait son contrat chez McLaren ou non.

Une vision que Zak Brown accepte largement compte tenu de la situation, encore catastrophique aujourd’hui lors des premiers essais libres à Barcelone, avouant même ne pas savoir s’il serait difficile de retenir Alonso.

"J’ai vu la conférence de presse et je comprends parfaitement sa position" accepte Brown, bon joueur. "Il est double champion du monde et veut une troisième couronne, et il ne le fera que dans une voiture qui peut gagner. Comme il l’a dit, il aimerait rester chez McLaren, nous lui avons donné un bon environnement, il adore être dans l’équipe, mais nous devons lui donner une voiture qui peut gagner".

"C’est difficile de lui donner une réponse, on sait juste qu’on a déjà conçu des voitures gagnantes et qu’on a déjà vu des motoristes faire de gros progrès dans une saison, comme Renault il y a quelques années. Il veut attendre après la pause estivale et c’est notre accord. Tout ce que nous pouvons faire, c’est travailler tête baissée et démontrer que nous serons en position de gagner l’an prochain avant qu’il ne prenne une décision".

Fernando Alonso, à pieds dès son premier tour lors des premiers essais libres, est allé jouer au tennis pendant que ses camarades tournaient sur le circuit catalan. Une situation qui a surpris chez McLaren, mais qui ne surprend pas autant que l’incroyable fréquence des problèmes mécaniques sur la MCL32.

"Eh bien, sa séance était terminée... On n’apprend rien en regardant les autres voitures tourner et il voulait manifestement se débarrasser d’une certaine énergie donc je n’ai pas de problème avec cela".

Brown se laisse lui-même aller à un commentaire acerbe envers son motoriste : "Je ne sais pas si la fiabilité empire car on n’en a jamais eu. Il y a un sentiment de tristesse, de déception, un état d’incrédulité, mais ça ne sert à rien de se lamenter".