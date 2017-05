McLaren et Honda reconnaissent que leur association est encore loin d’être idéale en Formule 1. Mais en Indy, pour le projet de Fernando Alonso, tout va bien.

Zak Brown concède que cet évènement agit comme un bon coup au moral des troupes de McLaren, en attendant des jours plus glorieux dans la catégorie reine.

"Il était très important d’avoir du positif," reconnait Brown.

"Il est évident que nous avons une période difficile en piste, qui a mené à se poser beaucoup de questions sur notre partenariat avec Honda. Mais ce partenariat est plus solide que jamais et nous pensons que cette aventure en Indy est une bonne façon de communiquer et de démontrer que McLaren et Honda, avec Alonso, forment un seul groupe, uni. Chacun veille l’un sur l’autre."

"Nous voulons gagner Indy et c’est bien, pour y arriver, que Honda soit si compétitif en Indycar," poursuit le directeur de McLaren.

"Je pense que cela va nous aider à rester unis. Nous sommes bien évidemment frustrés, comme l’est Honda, de la façon dont se passent les choses en F1. La solution ne va pas arriver très rapidement. Je ne pense pas que nous pouvons espérer progresser beaucoup en Espagne ou à Monaco... et ce jusqu’au milieu de la saison."

"Il était donc important de dire au monde que nous sommes regroupés parce que nous commencions à voir beaucoup de doutes à ce sujet."