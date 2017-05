Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren, a tenu à réaffirmer son soutien à Honda, après les nouvelles rumeurs de séparation qui sont nées à Barcelone.

Le top management de McLaren et celui de Mercedes ont été longuement vus ensemble dans le paddock, de quoi relancer des spéculations quant à la fourniture d’un moteur Mercedes à McLaren dès 2018.

"Nous ne sommes pas dans une situation facile mais Honda est notre partenaire. Tout le monde sait que notre problème est du côté du moteur," reconnait l’Américain.

"Se rejeter la faute ne va toutefois pas résoudre la situation. Les gens font attention à comment nous procédons. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes au top mais que ce sont nos partenaires qui ne sont pas à la hauteur. C’est un ensemble. Blâmer n’est pas productif, travailler ensemble pour résoudre un problème l’est."

Le problème est-il de garder la motivation ?

"Nous avons un staff qui aime la compétition, qui adore gagner. Et il travaille très dur pour gagner à nouveau. Perdre est, d’une certaine façon, une grande motivation."

Pour Brown, l’image de McLaren et des services qu’elle peut fournir dans le domaine de l’automobile est encore intacte.

"Nous avons gagné 20 titres en Formule 1, nous sommes la 2e équipe qui a eu le plus de succès dans ce sport. Et en sport, les choses vont et viennent. Nous avons beaucoup à offrir à nos partenaires en dehors de nos résultats en piste."