Fernando Alonso a-t-il une réelle chance de s’imposer dès sa première participation à l’Indy 500 ?

La chose n’est pas impossible, puisque l’Américain Alexander Rossi l’a réussi l’an dernier. L’Espagnol n’a toutefois aucune expérience de la course sur ovale et il n’a que peu de tests pour se préparer aux 500 miles.

Zak Brown, le directeur de McLaren, y croit toutefois.

"Je pense qu’il peut gagner. Il y va en tout cas avec l’esprit nécessaire, celui de faire le meilleur travail possible. S’il le fait, comme il sait le faire en Formule 1, qu’il a une bonne voiture pour l’accompagner - et c’est le cas - alors il peut gagner, absolument. J’en suis convaincu," affirme Brown à CNN.

La concurrence sera toutefois très rude.

"Il y a en effet 15 pilotes qui ont de vraies chances de gagner Indy cette année. Tout cela pour souligner à quelle point cette course est compétitive. Mais Alonso fait partie de ces 15 pilotes."

"Il sait qu’il y a beaucoup à faire avant la course et pendant la course. Il est donc ultra-concentré."

Et si l’exercice devient trop attirant ? Peut-on imaginer Alonso aux USA pour une saison complète dès 2018 ? Pas vraiment d’après Brown.

"C’est un fait qu’il veut pouvoir être compétitif lorsqu’il dispute un championnat. Il a encore beaucoup de temps devant lui dans sa carrière mais il lui reste encore un certain temps à faire en Formule 1. Une course comme l’Indy le motive mais je ne pense pas que cela soit de nature à l’attirer, pour le moment, vers un autre championnat que la F1. Il veut gagner un autre titre mondial."