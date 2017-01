Cette année, McLaren associera un jeune loup, Stoffel Vandoorne, à un double champion du monde expérimenté, Fernando Alonso, mais peut-être aussi un peu lassé par des années d’infortune, chez Ferrari comme à Woking.

Nouveau directeur exécutif de McLaren, Zak Brown devra gérer cette paire inédite au sein de l’écurie anglaise. Pense-t-il que Fernando Alonso – même un Fernando Alonso depuis longtemps désillusionné – pourra battre facilement le jeune pilote belge ?

« Je ne pense pas du tout que Fernando soit désillusionné » a précisé Brown. « Je ne le connais pas encore bien, mais je l’ai rencontré plusieurs fois, et je lui ai aussi téléphoné, et je peux vous dire qu’il bout d’impatience. De plus, même si notre voiture n’était pas pleinement compétitive l’an dernier, il a piloté plusieurs fois incroyablement bien. Ecoutez, je serai franc : je reconnais qu’il est le meilleur pilote du monde. Point final. »

Zak Brown rend donc un hommage appuyé à son leader espagnol – Fernando Alonso est d’ailleurs sous contrat jusqu’à la fin de la saison seulement et a besoin de se sentir apprécié pour prolonger. Mais le responsable de McLaren n’oublie pas de dresser des louanges à son deuxième pilote très prometteur.

« Stoffel va faire face à un test sérieux. Mais, devinez quoi, je pense qu’il le réussira avec les honneurs. Nos entraîneurs personnels me disent qu’il est probablement le pilote le plus en forme que nous ayons jamais eu, et il est incroyablement concentré et déterminé. Il est rudement intelligent, aussi. Vous n’avez jamais besoin de lui dire les choses deux fois. »

« Son premier Grand Prix à Bahreïn l’an dernier [en remplacement de Fernando Alonso, blessé] avait été sensationnel. Il avait battu en course comme en qualification Jenson [Button], même s’il n’avait eu que très peu de temps pour se préparer à ce week-end. En fait, il était seulement arrivé à Bahreïn le vendredi matin, juste après un long voyage, dans deux avions différents, du Japon à Dubai. »

La conclusion est donc toute trouvée pour Zak Brown : « Je pense que Stoffel surprendra quelques personnes. » Y compris Fernando Alonso ?