Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren Technology Group, est évidemment très heureux de l’annonce qui a été faite aujourd’hui. Sans grande surprise, Fernando Alonso a en effet décidé de rester chez McLaren.

Le communiqué ne parle toutefois que d’un contrat d’un an. L’Américain assure que l’Espagnol est tout aussi motivé qu’avant, grâce à l’arrivée de Renault.

"Je suis ravi de pouvoir confirmer que Fernando restera chez McLaren. Il a été un atout fantastique pour l’ensemble de l’organisation au cours des trois dernières années. Il est auss un individu incroyable et l’un des pilotes de course les plus accomplis et les plus talentueux de l’ère moderne," commente Brown.

"Cela a toujours été logique pour nous de vouloir continuer notre voyage ensemble. Son engagement nous permettra d’améliorer encore l’attractivité et le potentiel de l’ensemble du Groupe McLaren et nous nous assurerons que nous nous dirigerons vers 2018 avec la confiance de pouvoir faire un pas significatif en avant. Fernando comprend parfaitement et adhère à la direction que nous prenons."

"Nos actionnaires ont des projets ambitieux pour l’ensemble du Groupe et le succès en Formule 1 est un pilier central de cette stratégie. Avec Fernando, il n’y a aucun doute que nous avons un pilote qui peut nous aider à atteindre notre objectif de gagner à nouveau en F1 - et, croyez-moi, nous sommes tous désireux de le faire."