Décidément les fans de Ferrari peuvent s’attendre à une saison très moyenne de la part de leur équipe si on en croit Gerhard Berger (lire notre information parue plus tôt) mais aussi Flavio Briatore, l’ancien patron de Benetton et Renault en Formule 1.

L’Italien de 66 ans doute de voir de grands progrès pour la Scuderia, qui n’a signé aucune victoire en 2016.

"L’équipe est toujours la même. Et quand vous avec le même four et les mêmes cuisiniers, la qualité du pain est toujours la même," lance Briatore.

"La seule chose différente selon moi c’est que Marchionne n’a pas fait de promesse cette fois."

Comme beaucoup, Briatore pense que c’est Red Bull qui a le plus de chances d’inquiéter Mercedes cette année. Inquiéter seulement...

"Mais, malheureusement, l’avantage de Mercedes sera encore là et ils ont un pilote, avec Hamilton, qui a été un peu trop distrait l’an dernier et qui sera certainement plus concentré cette année."

Briatore a aussi été interrogé sur l’état de santé de Michael Schumacher.

"Je n’ai aucune nouvelle. Ce que je sais c’est ce que Jean Todt ou Felipe Massa disent. Et à les entendre c’est ni bon, ni mauvais. Pour moi aucune bonne nouvelle c’est une mauvaise nouvelle."