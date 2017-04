Pleine d’incertitude, la troisième et dernière étape du Tour de Corse a permis à Craig Breen et Scott Martin de s’emparer de la quatrième place… avant de repasser cinquièmes pour un petit dixième de seconde ! De retour en course, Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau permettent à Citroën Total Abu Dhabi WRT de marquer des points avec deux de ses C3 WRC.

Après Ajaccio et Bastia, le Tour de Corse prenait la direction de Porto-Vecchio. Deux spéciales composaient cette dernière étape : Antisanti – Poggio di Nazza (53,78 km) et la Power Stage de Palombaggia (10,42 km).

Cinquième au départ, Craig Breen se montrait en verve dans la plus longue spéciale du rallye. Après avoir signé le meilleur temps des deux premiers intermédiaires, il réalisait la troisième performance et prenait l’avantage sur Jari-Matti Latvala.

Avant la Power Stage, la composition finale du top 5 s’avérait indécise. Neuville était certes détaché en tête, mais Sordo, Ogier, Breen et Latvala restaient groupés en moins de vingt secondes !

Au point stop de Palombaggia, Craig Breen réalisait le troisième temps de la Power Stage, mais il repassait en cinquième position… pour un petit dixième de seconde ! L’Irlandais se consolait donc avec trois points de bonus.

Repartis en Rally2, Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau accumulaient des kilomètres d’expérience à bord de la Citroën C3 WRC. En ralliant l’arrivée, l’équipage permettait à Citroën Total Abu Dhabi WRT de marquer six points supplémentaires au Championnat du Monde des Constructeurs.

Engagé sur une DS 3 R5 en récompense de son titre en Citroën Racing Trophy, Yohan Rossel concluait son épreuve nationale sur le podium du WRC2. Dixième du classement général, le Languedocien s’offrait même son premier point en Championnat du Monde ! Également aligné sur une DS 3 R5 aux couleurs de Citroën Racing, Simone Tempestini – Champion FIA Junior en titre – terminait quatrième du WRC2.

Le Championnat du Monde des Rallyes traversera de nouveau l’Atlantique pour la prochaine manche, qui se déroulera en Argentine du 27 au 30 avril.

YVES MATTON, DIRECTEUR DE CITROËN RACING

« Nous repartons de Corse avec un sentiment positif, car la Citroën C3 WRC était la voiture la plus performante du week-end. Évidemment, la course n’était plus la même après l’abandon de Kris Meeke. Craig Breen a su gérer la pression pour livrer une belle bagarre face à des pilotes qui ont déjà tous goûté aux joies de la victoire. Il a tenu son rang et réalisé un sans faute. En ralliant l’arrivée, Stéphane Lefebvre nous permet de marquer plus de points que notre prédécesseur au Championnat Constructeurs. Bravo également à Yohan Rossel pour son podium en WRC2 ! »

CRAIG BREEN

« Ce matin, nous avons à nouveau rencontré des conditions idéales, avec une météo radieuse et des routes magnifiques. C’est forcément rageant de perdre une position pour un petit dixième de seconde, mais c’est aussi pour ça que nous aimons le rallye ! Je ne regrette rien, car j’ai tout donné dans la Power Stage. Je suis satisfait de ce week-end. Nous n’avons pas fait la moindre erreur et nous nous sommes battus contre des pilotes bien plus expérimentés que nous. C’est très prometteur pour le futur. »

STÉPHANE LEFEBVRE

« Nous avons disputé les deux spéciales du jour avec la volonté d’augmenter notre connaissance de la voiture et des routes corses. Nous avons pris beaucoup de plaisir et cela nous a permis de gagner en confiance. Nous ne serons pas au départ en Argentine, j’attends donc avec impatience le Rallye du Portugal. L’an passé, j’avais beaucoup apprécié cette épreuve. »