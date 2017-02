En terminant cinquièmes à bord de leur Citroën C3 WRC, Craig Breen et Scott Martin ont atteint l’objectif fixé pour ce Rallye de Suède. Quatrièmes de la Power Stage, Kris Meeke et Paul Nagle ouvrent quant à eux leur compteur de points, tout en permettant à Citroën Total Abu Dhabi WRT de marquer avec deux voitures. Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau concluent quant à eux un week-end prometteur à la huitième place.

La dernière étape du Rallye de Suède était un véritable sprint, avec trois spéciales totalisant moins de 60 km. Après deux passages par Likenäs, l’épreuve s’achevait avec Torsby 2, théâtre de la Power Stage.

Après s’être hissés dans le top 5 lors de la deuxième journée, Craig Breen et Scott Martin avaient pour ambition de conserver cette position. Ils s’y employaient en adoptant un rythme pondérant la performance et la prise de risques.

À l’arrivée de la Power Stage, Craig Breen pouvait afficher sa satisfaction d’avoir atteint l’objectif fixé par l’équipe avant le départ. Avec deux cinquièmes places au Monte-Carlo et en Suède, l’Irlandais conserve la même position au Championnat du Monde ‘Pilotes’.

Évoluant hors du top 10, Kris Meeke visait une place parmi les cinq premiers de la Power Stage. Le Britannique démontrait sa pointe de vitesse avec le quatrième temps, ce qui se traduisait par ses deux premiers points de la saison. En ralliant l’arrivée de ce Rallye de Suède, Kris Meeke et Paul Nagle permettaient à Citroën Total Abu Dhabi WRT de scorer avec les deux C3 WRC engagées.

Stéphane Lefebvre et Gabin Moreau concluaient quant à eux un week-end solide en huitième position du classement général. Malgré une chaleur au début de l’ES16, les jeunes Français atteignaient l’arrivée avec le sourire. À bord d’une voiture de la génération précédente, Stéphane Lefebvre a emmagasiné une précieuse expérience pour sa seconde participation au Rallye de Suède.

Lors du Rallye du Mexique (9-12 mars), Citroën Total Abu Dhabi WRT engagera deux C3 WRC pour les équipages Kris Meeke / Paul Nagle et Stéphane Lefebvre / Gabin Moreau.

YVES MATTON (DIRECTEUR DE CITROËN RACING)

« Il faudra retenir de ce Rallye de Suède le bon travail de nos jeunes pilotes. Compte tenu de leurs niveaux d’expérience respectifs, ils se sont montrés à la hauteur de nos attentes. Même s’ils ont commis quelques petites erreurs, cela ne les a pas empêchés de concrétiser à l’arrivée. Nous sommes tous conscients de ce qui nous attend pour progresser et nous hisser au niveau de la concurrence. Nous allons intensifier nos efforts en vue des prochaines épreuves. »

CRAIG BREEN

« Je suis heureux d’être à l’arrivée et de marquer mes premiers points pour un constructeur officiellement engagé ! C’était un week-end plutôt cool, même si nous n’avons pas toujours été à un niveau de performance totalement satisfaisant. Nous allons de l’avant, il y a énormément de potentiel dans cette Citroën C3 WRC et je suis impatient d’en retrouver le volant ! »

KRIS MEEKE

« Nous ne terminons pas où nous aurions voulu être. Nous avons beaucoup de travail et nous devons analyser toutes les informations qui sont en notre possession pour avancer. Après deux évènements hivernaux, nous allons passer sur la terre et la prochaine séance d’essais sera évidemment très utile. Il m’est difficile d’être confiant après deux rallyes aussi difficiles, mais je ne baisserai pas les bras. »

STÉPHANE LEFEBVRE

« Je crois avoir véritablement appris à piloter sur la neige ce week-end. La première journée m’a permis de prendre mes marques. Hier, j’étais handicapé par le balayage mais j’ai encore progressé avant de confirmer aujourd’hui. Je retiens notamment notre travail sur l’exploitation des pneumatiques et la gestion des pressions. C’était un week-end très positif, avec des enseignements très utiles pour l’avenir. »