Comme il l’a évoqué rapidement cette semaine, Ross Brawn, le nouveau manager de la Formule 1, souhaite réouvrir, au nom de Liberty Media, le débat avec les équipes concernant l’instauration de budgets plafonnés ou, plutôt, de méthodes de contrôle des coûts.

Le Britannique souhaite ainsi que le sport soit plus équilibré entre les top teams et les plus petites équipes. Brawn s’explique davantage sur son raisonnement.

"Pour le moment, en Formule 1, nous avons une situation, avec les règles techniques, qui bénéficie toujours aux retours sur investissement. C’est-à-dire que les règles sont conçues de telles façon que plus vous investissez d’argent, plus vite vous allez," commente Brawn.

"Ainsi, tant que vous aurez une équipe aussi compétente que Mercedes, avec son budget, c’est ce qui va arriver. Ce que nous devons vraiment faire, dans un premier temps, c’est réduire cette courbe, trouver des solutions pour que les règles techniques récompensent moins les lourds investissements. C’est le concept, mais réussir à le matérialiser est bien plus difficile."

Brawn prévient que cela prendra du temps.

"L’idée est d’avoir un processus continu, afin de réduire peu à peu la courbe des gains de performance en rapport à l’argent investi. Il n’y aura pas une seule solution qui vous permettra de réduire d’un coup de moitié la pente de cette courbe. Mais chaque décision prise doit tenir compte de ce facteur."

"A chaque fois que nous déciderons quelque chose, il faudra savoir si cela ouvre la porte à de nouveaux investissements ou si, au contraire, cela permettra de réduire encore plus leur influence."

"Nous devons juste continuer à y réfléchir et faire en sorte que toutes les discussions qui vont se dérouler à partir de maintenant permettront de ralentir la courbe des investissements."

On s’éloigne donc de l’idée des budgets plafonnés.

"Comme je l’ai dit cette idée a déjà été discutée et les gens pensent que cela ne marche pas. Il y a eu un accord de restriction des ressources qui n’a pas fonctionné (et a été abandonné en 2011) parce que tout le monde ne voulait pas vraiment y adhérer."

"Je souhaite tout de même que les débats sur les budgets plafonnés soient réouverts, pour voir quelle est la position actuelle des équipes et s’il y a matière à réfléchir à une solution. Ce serait certainement la manière la plus simple de limiter les équipes mais il y a tant de différences entre les équipes, leurs pays aussi, savoir si elles sont liées à un constructeur ou non."

"Ensuite, il faut savoir ce qu’on inclut dedans. Est-ce que les salaires des pilotes en fait partie ou pas ? Il y a eu énormément de débats il y a quelques années mais je pense qu’il y a moyen de reprendre les discussions, au moins pour voir."