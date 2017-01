Ross Brawn a pris le poste de manager de la Formule 1 et sera notamment en charge des relations avec les équipes sur l’aspect sportif des choses.

Mais le Britannique n’oublie pas qu’il a été un ingénieur et compte bien influencer les choix qui seront faits concernant la technique.

L’un de ses premiers souhaits ? Enlever tous les systèmes qui sont controversés. A commencer par le DRS, l’aileron arrière mobile qui facilite (trop) les dépassements depuis quelques années.

"Nous devons faire en sorte qu’il n’y a pas de solutions artificielles en Formule 1. Le DRS... tout le monde sait que c’est artificiel. Nous devons trouver des solutions plus pures pour le spectacle."

"Nous devons prendre le temps d’y penser et de les étudier. J’ai des idées mais je souhaite d’abord en débattre avec les équipes. Il n’est pas nécessaire que les débats se retrouvent toujours sur la place publique. Le but est de les introduire en 2018 ou en 2019."

Brawn ne compte pas revenir à des Formule 1 ultra-simples juste pour faire plaisir. "La haute technologie est aussi ce qui caractérise notre sport. Mais il faut trouver un bon équilibre entre cette technologie et le côté sportif."

"Les moteurs turbo hybrides sont un point de discussion chez les fans, mais nous devons d’abord en discuter avec les équipes. Il y a eu d’énormes investissements qui ont été faits sur ces moteurs. On ne peut pas juste dire ’Au revoir les V6 et on change tout’. La question est de savoir comment progresser de la situation actuelle à celle où nous voudrons être dans 2 à 3 ans, avec un super moteur que tout le monde admire."

Le Britannique évoquait hier une recherche de solutions pour que les petites équipes soient plus compétitives. Pense-t-il aux budgets plafonnés, qui ont toujours été refusés par les top teams jusqu’à présent.

"C’est un sujet délicat. Et l’idée n’a jamais été vraiment essayée. Il est clair que seul 2 ou 3 équipes peuvent gagner en ce moment, avec un niveau de ressources vraiment énorme, qui a fortement augmenté en quelques années. La Formule 1 n’a jamais voulu adopter les budgets plafonnés mais je pense que nous devons au moins en discuter à nouveau et voir s’il y a là un potentiel."

"Il y a d’autres moyens toutefois de rapprocher les concurrents. Il faut voir comment développer les règles afin de moins bien récompenser l’innovation. Parce que l’innovation aujourd’hui se paie : plus vous avez d’argent, plus vous pouvez innover, plus vous allez vite. Si nous pouvons niveler cela dans des règles qui laissent la part belle à la créativité, nous irons dans la bonne direction."

Brawn a aussi des idées pour le sport et il souhaite mettre en place un schéma qui permettrait automatiquement à certains champions d’avoir une place en Formule 1.

"Ce que je voudrais voir c’est une progression des talents, purement au mérite, jusqu’à la Formule 1. On pourrait imaginer un système qui permet à celui qui gagne en GP2 d’avoir une place disponible pendant un ou deux ans dans certaines équipes qui le souhaitent."