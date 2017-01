Ross Brawn agit pour l’instant dans l’ombre, en tant que consultant pour Liberty Media.

L’ancien directeur technique de Ferrari et patron de Mercedes F1 n’hésite cependant pas à critiquer le management actuel du sport : la Formule 1 manque de vision et de stratégie. Des points qui seront à améliorer rapidement lorsque Liberty prendra le contrôle...

"La Formule 1 a besoin de se doter d’un plan. C’est l’une des frustrations pour moi : ce sport n’a jamais réussi à suivre une vision. Il a toujours agi en réaction à quelque chose. Ce serait, je pense, une bonne chose pour la Formule 1 d’essayer de se trouver une stratégie et un plan pour savoir où elle veut être d’ici 3 à 5 ans."

C’est une attaque frontale au système "Bernie Ecclestone". Et Brawn ne s’en cache pas.

"Bernie tient à ce sport et il a évidement tous les aspects commerciaux en tête. Il veut maximiser les retours pour les équipes et les actionnaires. Mon style serait bien différent et opposé. Peut-être que je suis trop structuré et trop pragmatique, que mon approche d’ingénieur n’est pas la bonne."

"Mais je lui ai déjà dit de nombreuses fois ce que je pensais quand j’étais impliqué en Formule 1. Je pense que je l’ai probablement agacé en plusieurs occasions parce que je me suis tenu à mon point de vue, alors que ce n’était pas le cas de tout le monde. Il y a eu des moments où j’ai bien irrité Bernie."