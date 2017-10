Ross Brawn, le directeur sportif de la Formule 1, estime que l’affaire de la pénalité de Max Verstappen à l’arrivée du Grand Prix des Etats-Unis remet à nouveau sur la table le sujet des pénalités appliquées dans le sport.

Pour l’ancien directeur technique et patron d’écurie, le système doit être revu... mais il ne faut pas réagir à chaud.

"Cette pénalité a été dure mais correcte, selon moi. Je crois qu’il faut attendre que la poussière retombe sur cet épisode et, ensuite, il sera bon de revoir tous les cas qui ont posé problème dans l’année avec tout le monde, la FIA et les équipes," explique Brawn.

"Dans chaque sport, la technologie prend de plus en plus de place pour aider les arbitres ou les commissaires à prendre les décisions les plus justes et le plus rapidement possible. Cela arrive même dans le foot, où la vidéo a été mise en place dans certaines ligues comme la Bundesliga en Allemagne ou la Série A en Italie."

"En Formule 1, nous avons déjà un système de vidéos exceptionnel en place mais je pense que nous devons voir comment mieux l’utiliser afin d’avoir des décisions correctes mais aussi constantes."

Le sport est en tout cas conscient de la valeur d’un pilote comme Verstappen.

"Il a été élu pilote du jour par les fans, c’est une petite consolation, mais je pense que c’est mérité. Il a encore une fois montré à quel point il est talentueux."