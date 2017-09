Avec son abandon au dernier Grand Prix de Singapour, Sebastian Vettel, qui accuse désormais un retard de 28 points sur Lewis Hamilton, a-t-il déjà fait une croix sur le titre ?

Ross Brawn, l’un des hommes forts de Liberty Media, chargé de nouer les relations les plus productives possibles entre les propriétaires américains et les écuries, ne va évidemment pas assurer que Lewis Hamilton sera inévitablement titré à Abu Dhabi. Mais l’ancien ingénieur de Ferrari a pris le temps de détailler son opinion dans la presse allemande : pour lui, Sebastian Vettel a tout à espérer des six dernières courses.

« Un accident comme celui de Singapour peut toujours arriver : c’était typiquement un accident du premier tour. »

« Le championnat n’est en aucun cas terminé. Il y a encore six courses à disputer. Vettel et Ferrari sont si forts qu’ils peuvent toujours gagner en comptant sur leurs propres forces. »

S’il venait à être titré, Sebastian Vettel renouerait avec la tradition de l’alliance italo-allemande à Maranello. De quoi évidemment rappeler des heureux souvenirs à Ross Brawn…

« Inévitablement, Sebastian et Ferrari me rappellent mon passage chez Ferrari. Seb ressemble énormément à Michael [Schumacher], dans sa manière de faire bloc avec l’équipe, et de se voir comme une partie de cet ensemble. Et je lui reconnais la même discipline, la même application à ramener Ferrari au sommet. »

« La bataille entre lui et Lewis restera rude, mais s’il parvient [à l’emporter], c’est qu’il l’aura mérité. »